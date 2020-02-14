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14.02.2020 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело о гибели рабочего в порту Геленджика

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении машиниста буровой установки, подозреваемого в убийстве своего помощника из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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Как уже писала "РГ", инцидент произошел 13 января 2020 года в морском порту на строящемся свайном основании Южного мола объекта "Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик".

Подозреваемый, управляя спецтранспортом, придавил к стенке стоящего помощника 1971 года рождения задней частью корпуса самоходной буровой установки. Мужчину доставили в местную больницу, но врачи не смогли его: помощник машиниста буровой установки скончался от полученных повреждений.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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