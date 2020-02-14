Возбуждено дело о гибели рабочего в порту Геленджика

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении машиниста буровой установки, подозреваемого в убийстве своего помощника из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел 13 января 2020 года в морском порту на строящемся свайном основании Южного мола объекта "Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик".

Подозреваемый, управляя спецтранспортом, придавил к стенке стоящего помощника 1971 года рождения задней частью корпуса самоходной буровой установки. Мужчину доставили в местную больницу, но врачи не смогли его: помощник машиниста буровой установки скончался от полученных повреждений.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.