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14.02.2020,  
14:35
Текст:  Екатерина Призова
Фото:  Татьяна Андреева

Фото: На Урале ракетчики развязали бой с диверсантами

Учения ракетных войск стратегического назначения прошли в Свердловской области. В тренировке были задействованы два десятка единиц военной техники.

По легенде дивизион стратегических ракетных комплексов "Ярс" во время марша на новое место дислокации встретили "неприятеля". Обнаружил его беспилотник, который входит в состав разведывательной машины "Тайфун".

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
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"На беспилотном летательном аппарате расположены камеры. Оператор, который управляет им, видит перед собой картинку, он может ее приблизить или удалить, что позволят обнаруживать врага на расстоянии от трех до пяти километров", - цитирует "Звезда" заместителя командира группы охранной разведки Дмитрия Жорина.

После того, как беспилотник выполнил свою задачу и установил местоположение "врага", завязался бой. Когда диверсионная группа была уничтожена, колонна "Ярсов" заняла новую позицию, растянув маскировочные сети: одна из главных задач стратегического ракетного вооружения - оставаться незаметным для разведки противника.

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