Фото: На Урале ракетчики развязали бой с диверсантами

Учения ракетных войск стратегического назначения прошли в Свердловской области. В тренировке были задействованы два десятка единиц военной техники.

По легенде дивизион стратегических ракетных комплексов "Ярс" во время марша на новое место дислокации встретили "неприятеля". Обнаружил его беспилотник, который входит в состав разведывательной машины "Тайфун".

"На беспилотном летательном аппарате расположены камеры. Оператор, который управляет им, видит перед собой картинку, он может ее приблизить или удалить, что позволят обнаруживать врага на расстоянии от трех до пяти километров", - цитирует "Звезда" заместителя командира группы охранной разведки Дмитрия Жорина.

После того, как беспилотник выполнил свою задачу и установил местоположение "врага", завязался бой. Когда диверсионная группа была уничтожена, колонна "Ярсов" заняла новую позицию, растянув маскировочные сети: одна из главных задач стратегического ракетного вооружения - оставаться незаметным для разведки противника.