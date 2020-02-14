На тюменской трассе сгорел школьный автобус

Сегодня около девяти часов утра на трассе в Тюменской области загорелся школьный автобус с детьми. Никто, к счастью, не пострадал, но автомобиль пламя уничтожило полностью.

Сообщение о ЧП на 67 километре дороги Ялуторовск - Тобольск поступило в экстренные службы в 8.56 по местному времени, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

Возгорание ликвидировали еще до прибытия пожарных подразделений.

"В автобусе было 20 человек, из них 18 детей. Автобус направлялся из деревни Куртюганы в деревню Старо-Александровка. При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры вышли на улицу ", - говорится в сообщении официального паблика МЧС Тюменской области.

Школьников с места происшествия увезли другим автобусом, который пригнали из села Маранка.

"Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - уточнили спасатели.