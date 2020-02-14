На Урале проверяют больницу, рядом с которой пациент ползал по снегу

В Каменске-Уральском на видео попал мужчина, ползающий по снегу рядом с больницей. Проверку сообщений СМИ организовали сразу три ведомства - Минздрав, прокуратура и Следственный комитет.

- Как поясняют сотрудники больницы, 44-летний местный житель был доставлен в корпус медицинского учреждения, где врачи продиагностировали его, чтобы исключить травмы позвоночника. Затем бригада скорой помощи перевезла его в другой корпус той же больницы. В приемном покое мужчина отказался от осмотра и самостоятельно покинул лечебное учреждение, - об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, направили запросы в больницу и на станцию скорой помощи, изучаются записи видеонаблюдения.

СК организовал доследственную проверку по сообщению о ненадлежащем обращении медработников с пациентом: следователи опрашивают сотрудников "скорой" и приемного покоя, возможных очевидцев, изучают документы.

Как рассказал "РГ" пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, жалоб на неоказание медицинской помощи не поступало ни в медицинское учреждение, ни в ведомство. В ходе министерской проверки просматриваются все видеозаписи за последние два дня.