Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль

Свердловская железная дорога разработала новый транспортный продукт "Ночной экспресс". Сервис позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. Услуга, в первую очередь, ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также клиентов, имеющих сравнительно небольшие объемы грузов.

В настоящее время ускоренные перевозки на регулярной основе осуществляются по маршрутам Тюмень - Екатеринбург - Тюмень, Пермь - Екатеринбург - Пермь, Екатеринбург - Нижний Тагил - Екатеринбург, Тюмень - Тобольск - Тюмень, Тюмень - Сургут - Тюмень, Екатеринбург - Челябинск - Екатеринбург.

Суть сервиса в том, что на станциях, имеющих технологическую возможность формирования вагонопотока в попутном направлении, вагоны разных грузоотправителей объединяются в организованные поезда, которые следуют по утвержденному расписанию. При этом по маршруту поезд следует ночью, когда инфраструктура менее загружена. А погрузка, формирование состава на станции отправления, передача грузополучателю по прибытию в пункт назначения и разгрузочные работы производятся в дневное время. Все это позволяет сократить сроки доставки, рационально использовать ресурсы, оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий.

Важно, что воспользоваться сервисом могут клиенты, осуществляющие погрузку практически на любой станции СвЖД. Для этого достаточно обратиться на станцию и оставить заявку на включение грузов в состав ускоренного поезда на интересующем направлении. На основании заявки специалисты организуют доставку данного груза на станцию формирования "Ночного экспресса" и включение в состав поезда.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"