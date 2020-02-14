Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль

Новости

Возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими под Тамбовом 16:55
Под Тверью руководство школы-интерната заподозрили в краже 6 млн рублей 16:45
Врачи московской больницы спасли молодую маму с осложнениями после родов 16:25
Фрегат "Адмирал Касатонов" испытает артиллерию в Баренцевом море 16:21
Путин помиловал трех граждан России 16:18
Видео: военный сделал девушке предложение с помощью танков 16:11
В Porsche задумались о доступном спорткаре 16:03
В Калининграде нашли останки пяти человек вблизи Кафедрального собора 15:55
Два человека погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ямале 15:49
Путин обсудил на Совбезе коронавирус и Идлиб 15:48
Возбуждено дело о гибели рабочего в порту Геленджика 15:41
В Шереметьево задержана женщина с боеприпасами 15:38
Последний "поющий фрегат" ВМФ России "Сметливый" станет музеем 15:36
В Турции раскрыли тайну захоронения известного ученого 15:35
На Ставрополье из-за уголовных дел отстранен глава города 15:35
Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе 15:10
В Москве возбудили уголовное дело против родителей, избивавших детей 15:08
В Новороссийске инкассаторы похитили из банкоматов 160 тысяч рублей 15:08
В Югре задержали мужчину за попытку провести нефтепровод на дачу 15:06
Чем будет грозить отзыв диагностической карты автомобиля 15:05
В Петербург привезли ранее не выставлявшиеся картины Рерихов 15:04
На Ямале вертолет совершил жесткую посадку 15:00
В Крыму ФСБ изъяла 400 артефактов у украинских "черных копателей" 14:56
Владимир Мединский прочел в Петербурге лекцию об Александре III 14:43
Под Астраханью под лед провалились трое рыбаков 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 16:33
Проект: В регионах

Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль

Свердловская железная дорога разработала новый транспортный продукт "Ночной экспресс". Сервис позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. Услуга, в первую очередь, ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также клиентов, имеющих сравнительно небольшие объемы грузов.
Фото: Сергей Крылов/Предоставлено службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Сергей Крылов/Предоставлено службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Сергей Крылов/Предоставлено службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

В настоящее время ускоренные перевозки на регулярной основе осуществляются по маршрутам Тюмень - Екатеринбург - Тюмень, Пермь - Екатеринбург - Пермь, Екатеринбург - Нижний Тагил - Екатеринбург, Тюмень - Тобольск - Тюмень, Тюмень - Сургут - Тюмень, Екатеринбург - Челябинск - Екатеринбург.

Суть сервиса в том, что на станциях, имеющих технологическую возможность формирования вагонопотока в попутном направлении, вагоны разных грузоотправителей объединяются в организованные поезда, которые следуют по утвержденному расписанию. При этом по маршруту поезд следует ночью, когда инфраструктура менее загружена. А погрузка, формирование состава на станции отправления, передача грузополучателю по прибытию в пункт назначения и разгрузочные работы производятся в дневное время. Все это позволяет сократить сроки доставки, рационально использовать ресурсы, оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий.

Важно, что воспользоваться сервисом могут клиенты, осуществляющие погрузку практически на любой станции СвЖД. Для этого достаточно обратиться на станцию и оставить заявку на включение грузов в состав ускоренного поезда на интересующем направлении. На основании заявки специалисты организуют доставку данного груза на станцию формирования "Ночного экспресса" и включение в состав поезда.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе коронавирус и Идлиб
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Правительство РФ разработало меры для улучшения лечения онкобольных
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов