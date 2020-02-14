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14.02.2020 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюменский пристав нашел должника через объявление о репетиторстве

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Тюменской области Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Тюменской области
Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Тюменской области

Тюменские приставы нашли укрывающегося от уплаты должника через объявление о репетиторских услугах.

Фото: iStock
В Прикамье судебный пристав нашел должника, приручив его собаку

История долга сорокалетнего тюменца такова: он продавал свой бизнес - школу английского языка - со всей наработанной клиентской базой. Опубликовал объявление в Сети. На него отозвались супруги, жители Тюмени: они согласились приобрести готовый бизнес за сумму около 800 тысяч рублей.

Предприниматель деньги взял, но подписывать документы, необходимые для переоформления бизнеса, не стал. Супруги пошли в суд, который обязал мужчину вернуть им всю сумму. Должник отдавать средства не спешил, начал скрываться от правосудия.

"Он игнорировал исполнение решения суда, пока на одном из сайтов судебный пристав не увидел объявление об оказании услуг репетиторства по английскому языку. Договорившись о месте и времени, пристав и взыскатели приехали к должнику. Тот сам факт долга не отрицал, но сказал, что сразу все вернуть не сможет", - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Тюменской области.

Была составлена опись техники должника для ареста в счет долга. После этого мужчина понял, что долг надо погасить как можно скорее, устроился на работу и ежемесячно с зарплаты отчисляет определенную сумму. Также в отношении недобросовестного бизнесмена составили административный протокол по статье 17.14 части 1 КоАП и выписали штраф - его должник оплатил сразу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Полномочия судебных приставов

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