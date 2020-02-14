В Челябинске загорелся производственный цех

В Челябинске спасатели пытаются локализовать крупный пожар на площадке по производству пищевой пленки. По последним данным, огонь распространился на территории площадью 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона.

- Сообщение о возгорании в цехе по производству пищевой пленки на Троицком тракте поступило сегодня в 12.34, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Подразделения работают по повышенному номеру сложности. Сейчас площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров, применяются все меры к его скорейшей локализации и ликвидации. Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы. На место происшествия направлена передвижная лаборатория специализированной пожарно-спасательной части для замеров проб окружающего воздуха на предмет превышения ПДК.

В районе пожара из-за клубов дыма не видно неба, очевидцы говорят о сильном запахе гари, от которого нечем дышать.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, не обнаружено.