В Югре экс-главу жилищного фонда заподозрили в растрате 13 млн рублей

В Белоярском районе ХМАО-Югры после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального фонда развития жилищного строительства.

Сотрудники прокуратуры установили, что директор без каких-либо на то оснований перевел 13 миллионов рублей подрядчику, тем самым нарушив договоры на строительство трех многоквартирных домов. Средства предназначались для переселения людей из аварийного жилья. В сообщении подчеркивается: начальник знал о том, что договоры в таком случае будут расторгнуты без исполнения обязательств.

Материалы дела переданы в полицию. По результатам рассмотрения возбудили три уголовных дела по статье о растрате средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы до десяти лет со штрафом.