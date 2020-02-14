Власти выплатят 200 тысяч родителям погибших в Таиланде детей

Челябинские власти определили размер материальной помощи, которую окажут семье погибших при столкновении катеров в Таиланде детей. Из областного бюджета родителям перечислят 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу в министерстве социальной защиты населения региона.

- Семье погибших в Таиланде детей из областного бюджета будет оказана финансовая помощь в размере 200 тысяч рублей, - сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Как уже сообщала "РГ", в понедельник 10 февраля при столкновении двух катеров на курорте Таиланда пострадало не менее 20 российских граждан. Причина чрезвычайного происшествия не установлена. Отмечается, что один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

По предварительным данным, все пассажиры катера были застрахованы. Со ссылкой на Bangkok Post сообщалось, что родственникам погибших детей будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч бат (около миллиона рублей) на каждого ребенка.