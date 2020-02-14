Россия завершила испытания новой торпеды

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершила государственные испытания перспективной торпеды и авиабомбы калибра 250 килограммов. Другие технические характеристики боеприпасов не раскрываются. Также "ТРВ" занимается модернизацией советских торпед.

- Хотелось бы большей активности по торпедному оружию, но такого количества, что заказывал СССР, сейчас, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, стоящие сейчас на вооружении и хорошо себя зарекомендовавшие, мы модернизируем, - рассказал РИА Новости глава холдинга Борис Обносов.

Он добавил, что в планах на 2020 год завершение работ по трем ракетам класса "воздух-воздух", корректируемым авиабомбам весом 500 и 1500 килограммов, другим изделиям класса "воздух-поверхность" и еще нескольким проектам.