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14.02.2020,  
11:25
Текст:  Антон Валагин

Россия завершила испытания новой торпеды

Фото: Татьяна Лысцева/ТАСС Фото: Татьяна Лысцева/ТАСС
Фото: Татьяна Лысцева/ТАСС

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершила государственные испытания перспективной торпеды и авиабомбы калибра 250 килограммов. Другие технические характеристики боеприпасов не раскрываются. Также "ТРВ" занимается модернизацией советских торпед.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Хотелось бы большей активности по торпедному оружию, но такого количества, что заказывал СССР, сейчас, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, стоящие сейчас на вооружении и хорошо себя зарекомендовавшие, мы модернизируем, - рассказал РИА Новости глава холдинга Борис Обносов.

Он добавил, что в планах на 2020 год завершение работ по трем ракетам класса "воздух-воздух", корректируемым авиабомбам весом 500 и 1500 килограммов, другим изделиям класса "воздух-поверхность" и еще нескольким проектам.

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