Трамп: Я не против расторжения военного договора с Филиппинами

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал журналистам решение Филиппин расторгнуть с США договор об иностранных вооруженных силах. Он подчеркнул, что не возражает против этого.

По словам главы Белого дома, у него хорошие отношения с президентом Родриго Дутерте. Трамп также напомнил, что Соединенные Штаты помогали Филиппинам бороться с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Я действительно не против, если они это сделают. Мы не возражаем. Мы сэкономим кучу денег", - цитирует ТАСС.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение аннулировать соглашение с США от 1998 года, которое давало легальный статус тысячам американских военнослужащих, присутствующих на ротационной основе на территории страны. Причиной такого шага стало лишение филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Филиппины дали США один месяц на пересмотр данного вопроса. Позднее Дутерте запретил членам кабинета министров ездить в США, а также отменил свой визит.