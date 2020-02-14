Трамп не станет увольнять генпрокурора за слова о твитах

Президент США Дональд Трамп ответил на критику генпрокурора страны Уильяма Барра, который заявил, что твиты главы государства отвлекают его от работы. В Белом доме отметили, что глава минюста имеет право, как и любой американский гражданин, публично высказывать свое мнение.

"Он никогда не просил меня сделать что-то, что противоречит закону. Однако публичные заявления по поводу дел, рассматриваемых министерством, приводят к тому, что я лишаюсь возможности нормально заниматься своей работой, а мы здесь добросовестно выполняем свои обязанности", - сказал Барр в интервью ABC News.