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14.02.2020,  
12:10
Текст:  Николай Грищенко

Ударный дрон "Охотник" получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг

Перспективный ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" получит на вооружение новые боеприпасы массой от 50 до 100 килограммов. Их разработкой занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Фото: Татьяна Лысцева/ТАСС
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Как сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Борис Обносов, работы по созданию боеприпасов ведутся достаточно активно, и добавил, что несколько тем "прорабатываются" в тесной кооперации с производителями беспилотника.

Известно, что контракт на разработку тяжелого ударного дрона представители Минобороны и компании "Сухой" подписали в 2011 году. Первый макет перспективного беспилотника для наземных испытаний был создан тремя годами позже, а в сентябре 2019 года "Охотник" совершил полет совместный с истребителем пятого поколения Су-57. Ударный дрон провел в воздухе около 30 минут.

"Охотник" построен по аэродинамической схеме "летающее крыло" с использованием технологии "стелс", которые делают дрон практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Взлетная масса новейшего беспилотника составляет порядка 20 тонн, в том числе полезной нагрузки - до восьми тонн. Двигатель позволяет развивать скорость до 920 км/ч. Предельная дальность действия - 3,5 тысяч километров, высота - до 10,5 километра.

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