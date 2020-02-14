В Кремле оценили возможности Турции по обеспечению безопасности посла РФ

Турция сможет обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии, работающих в этой стране, уверены в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российского диппредставительства в Турции. Представитель Кремля заявил журналистам: "Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников - всех до одного - российских компаний, загранучреждений, которые расположены в Турции, в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений".

Напомним, что посол Андрей Ерохов заявил об угрозах в его адрес.

Вопрос, не будут ли введены ограничения для поездок граждан России в Турцию, пресс-секретарь главы государства переадресовал в МИД, но добавил: "Каких-то индикаций в настоящее время в эту сторону нет".