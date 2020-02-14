В США посетители бассейна приняли тонущего мальчика за играющего в воде

Инцидент произошел в отеле в городе Ливония (штат Мичиган). Взрослые, более 10 человек, подумали, что ребенок наслаждается играми, а мальчик на протяжении целых четырех минут барахтался под водой. Ребенка, лежащего на дне бассейна, увидела девятилетняя девочка, которая сказала об этом своей матери, а та побежала в раздевалку звонить в службу спасения.

Ребенка спасли две медсестры, которые услышали крик женщины и поспешили на помощь. По словам сотрудников полиции, женщины выполнили процедуру реанимации ребенка и смогли его оживить.

Телеканал WXYZ сообщил, что медсестры остановились в отеле для участия в медицинской конференции.

"У меня пошли мурашки по коже, когда медсестры работали над спасением ребенка. Они сделали несколько реабилитационных процедур, прежде чем вернуть его к жизни", - сказал очевидец происшествия. Ребенок был доставлен в больницу и в тот же день выписан.

Полиция расследовала обстоятельства инцидента, который произошел при отсутствии охранников и инструкторов бассейна, и передала дело в прокуратуру округа Уэйн.

Национальный альянс США по предотвращению несчастных случаев утверждает, что утопление является основной причиной инцидентов со смертельным исходом среди детей в возрасте от одного до четырех лет. По данным организации, 88 процентов утоплений происходят, когда рядом с ребенком присутствует хотя бы один взрослый.