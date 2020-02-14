Василевский обновил рекорд в матче против "Эдмонтона"

"Тампа-Бэй" без травмированного нападающего Никиты Кучерова обыграла "Эдмонтон" - 3:1. Вратарь "молний" Андрей Василевский довел свою серию без поражений в основное время до 20 матчей.

Повреждение, полученное лидером "Лайтнинг" Никитой Кучеровым в предыдущем матче не позволило ему вернуться на лед. Но и без своего лидера "Тампа-Бэй" сумела справиться с "Эдмонтоном" - 3:1.

Матч обещал стать непростым для Василевского. В составе "Эдмонтона" выступают лучшие бомбардиры сезона Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Российский вратарь не позволил отличиться лидерам "нефтяников", отразив 29 бросков.

Благодаря этому Василеский обновил рекорд клуба по количеству матчей без поражений в основное время, достигнув отметки в 20 игр. Всего в нынешнем сезоне на его счету 31 победа в 43 проведенных матчах.

"Оттава" победила "Аризону" со счетом 3:2. Одна из шайб у победителей на счету Владислава Наместникова. "Даллас" без травмированного Александра Радулова переиграла Торонто" - 3:2. 17-ю шайбу в сезоне за "звезд" забросил Денис Гурьянов.