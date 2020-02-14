За сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек

В китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, за сутки скончались 116 человек. Ранее сообщалось о 1310 жертвах.

Число больных в регионе увеличилось на 4,8 тысячи до почти 52 тысяч человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения. Из медицинских учреждений были выписаны 690 пациентов.

Ранее власти провинции сообщили о новом методе диагностики. В диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз". Китайские специалисты уверены, это позволит пациентам получать лечение на ранней стадии, что повысит эффективность принимаемых мер.

Народно-освободительная армия Китая в четверг дополнительно направила в город Ухань (провинция Хубэй) 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с новым коронавирусом. Первые 1,4 тысячи специалистов уже прибыли на место и приступили к работе.