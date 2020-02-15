85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра

Народный артист России, актер, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт назвал разговоры об его уходе с поста худрука преждевременными.

Ранее артист заметил в интервью, что у него есть мысли об уходе с должности, но говорить об этом сейчас - еще не время.

"Ничего конкретного сказать не могу. Все это пока разговоры", - прокомментировал Александр Анатольевич в беседе с ТАСС. Добавив: "Мы, конечно, думаем, что дальше делать. Но говорить о моем уходе преждевременно".

По словам Ширвиндта, сейчас он репетирует новый спектакль.

Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола. С 1970 года актер служит в Театре сатиры, с 2000-го возглавляет его коллектив.