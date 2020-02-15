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15.02.2020 04:20
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Если сравнивать с цифрами, которые были опубликованы в пятницу утром, за сутки жертвами вируса стали 205 человек, проживавших в Ухане, который считается главным источником распространения заболевания. На втором месте по числу зараженных находится Сяогань (3,1 тысячи), на третьем - Хуанган (2,8 тысячи). Кроме того, в провинции еще более 5,5 тысячи человек помещены в карантин.

Ранее главный консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19. Выводы ученого-инфекциониста Айра Лонгини основываются на оценке масштабов и темпов распространения вируса.

"Изоляция и карантин практически не останавливают этот вирус", - сказал Лонгини. Болезнь часто проявляется очень легкими симптомами, ее носители на данном этапе не диагностируются, а вирус уже передается другим лицам. Отсутствие быстрых тестов и относительная легкость заражения инфекцией также затрудняет отслеживание распространения вируса.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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