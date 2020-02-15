Новости

Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова 17:10
Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН не означает создание "закрытого клуба" 17:03
В Беларуси чтят память воинов-интернационалистов 16:55
В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму 16:25
Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина 16:19
Названа возможная причина гибели машиниста "Ласточки" во Владимире 16:13
Видео: Китайская медсестра вышла замуж в больнице Ухани по видеочату 16:08
Дочь бывшего главы разведки США обвинили в совершении убийства 15:59
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку 15:55
Южноуральцы отметили годовщину падения метеорита 15:50
В Самарской области на улице нашли младенца в пакете 15:36
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации 15:20
В Новосибирске на берегу Оби построили город эскимосов 15:02
Как машину назовешь… Почему Coolray - самый крутой кроссовер Geely 15:00
Капитан задержанного украинского судна признал факт браконьерства 14:52
Министерство туризма Чечни объявило поиски кота-гурмана 14:41
США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность 14:38
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса 14:33
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе 14:26
Генпрокуратура обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17 14:24
В Калмыкии в ДТП пострадали шесть человек 13:59
До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии 13:55
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами 13:35
Зариф подтвердил расшифровку "черных ящиков" Boeing на территории Ирана 13:34
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 15:59
Рубрика: В мире

Дочь бывшего главы разведки США обвинили в совершении убийства

Текст: Максим Макарычев

Приемная дочь бывшего (с 2005 по 2007 годы) главы разведки США Джона Негропонте обвиняется в убийстве, сообщает Fox News.

27-летняя София Негропонте была арестована поздно вечером в четверг на месте убийства 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Телеканал WTTG сообщил, что Расмуссен был объявлен мертвым на месте происшествия в пригороде Роквилла около 11 часов вечера. Женщина, обвиняемая в убийстве первой степени, заявила, что является приемной дочерью бывшего посла США в ООН и главы национальной разведки США Джона Негропонте.

Источники в полиции сообщили, что Негропонте и Расмуссен были близкими знакомыми, между которыми произошел конфликт на бытовой почве.

Джон Негропонте был послом в Гондурасе, Мексике, на Филиппинах и в Ираке в течение богатой дипломатической карьеры, охватывающей почти пяти десятилетий. Он занимал должность заместителя советника по национальной безопасности при президенте Рональде Рейгане и стал послом в ООН после терактов 11 сентября 2001 года.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Следившая за преступником полиция Лондона не смогла предотвратить теракт

В 2004-2005 годах он возглавлял дипломатическое представительство США в Багдаде, где создал - по образу и подобию стран Латинской Америки - "эскадроны смерти", отмечал Newsweek. В 2005 году Негропонте стал директором Национальной разведки и после отставки был назначен заместителем госсекретаря США в феврале 2007 года. Эту должность он занимал оставшуюся часть правления администрации Джорджа Буша-младшего.

В статье, опубликованной в Washington Post в 2007 году, говорилось о том, что Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых "осиротевших или брошенных гондурасских детей". В статье, на тот момент 13-летняя, София рассказывала о том, что она была последней, кого усыновили Негропонте.

Негропонте возглавлял американскую дипмиссию в этой беднейшей латиноамериканской стране в начале 1980-х годов. Он обвинялся правозащитниками в том, что совместно с ЦРУ принимал участие в создании так называемого "батальона 316", члены которого похищали, подвергали пыткам и убивали оппозиционеров и неугодных США деятелей. В 1996 году Джек Биннс, бывший послом в Гондурасе до Негропонте, в интервью газете The Baltimore Sun сказал, что 30 монахинь были в числе гондурасцев, похищенных "батальоном 316" и тайной полицией, которая находилась под контролем американского посольства США. Они, по информации дипломата, были выброшены после пыток ещё живыми из вертолёта.

Всего в 1980-е годы "эскадроны смерти", по данным правозащитных организаций, похитили и ликвидировали в странах Центральной Америки более 75 тысяч человек.

В мире США

Главное сегодня

Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Сретение Господне: главное, что надо знать о празднике
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США