Дочь бывшего главы разведки США обвинили в совершении убийства

Приемная дочь бывшего (с 2005 по 2007 годы) главы разведки США Джона Негропонте обвиняется в убийстве, сообщает Fox News.

27-летняя София Негропонте была арестована поздно вечером в четверг на месте убийства 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Телеканал WTTG сообщил, что Расмуссен был объявлен мертвым на месте происшествия в пригороде Роквилла около 11 часов вечера. Женщина, обвиняемая в убийстве первой степени, заявила, что является приемной дочерью бывшего посла США в ООН и главы национальной разведки США Джона Негропонте.

Источники в полиции сообщили, что Негропонте и Расмуссен были близкими знакомыми, между которыми произошел конфликт на бытовой почве.

Джон Негропонте был послом в Гондурасе, Мексике, на Филиппинах и в Ираке в течение богатой дипломатической карьеры, охватывающей почти пяти десятилетий. Он занимал должность заместителя советника по национальной безопасности при президенте Рональде Рейгане и стал послом в ООН после терактов 11 сентября 2001 года.

В 2004-2005 годах он возглавлял дипломатическое представительство США в Багдаде, где создал - по образу и подобию стран Латинской Америки - "эскадроны смерти", отмечал Newsweek. В 2005 году Негропонте стал директором Национальной разведки и после отставки был назначен заместителем госсекретаря США в феврале 2007 года. Эту должность он занимал оставшуюся часть правления администрации Джорджа Буша-младшего.

В статье, опубликованной в Washington Post в 2007 году, говорилось о том, что Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых "осиротевших или брошенных гондурасских детей". В статье, на тот момент 13-летняя, София рассказывала о том, что она была последней, кого усыновили Негропонте.

Негропонте возглавлял американскую дипмиссию в этой беднейшей латиноамериканской стране в начале 1980-х годов. Он обвинялся правозащитниками в том, что совместно с ЦРУ принимал участие в создании так называемого "батальона 316", члены которого похищали, подвергали пыткам и убивали оппозиционеров и неугодных США деятелей. В 1996 году Джек Биннс, бывший послом в Гондурасе до Негропонте, в интервью газете The Baltimore Sun сказал, что 30 монахинь были в числе гондурасцев, похищенных "батальоном 316" и тайной полицией, которая находилась под контролем американского посольства США. Они, по информации дипломата, были выброшены после пыток ещё живыми из вертолёта.

Всего в 1980-е годы "эскадроны смерти", по данным правозащитных организаций, похитили и ликвидировали в странах Центральной Америки более 75 тысяч человек.