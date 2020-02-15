Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для заключенных

Кабинет министров одобрил повышение размера дисциплинарного штрафа для осужденных. Поправки в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации рассматривались на заседании 13 февраля.

Законопроектом предлагается установить размер дисциплинарного штрафа, применяемого в качестве меры взыскания за нарушение осужденными установленного порядка отбывания наказания, от одной до двух тысяч рублей. Это, рассчитывают в правительстве, должно способствовать реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части определения средств исправления осужденных, а также регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний.