Минтруд представит итоговый вариант программы "Доступная среда" до 15 мая

Министерство труда и социальной защиты должно до 15 мая представить в правительство итоговый вариант государственной программы "Доступная среда" до 2025 года.

Проект положений нового этапа госпрограммы, реализуемой с 2011 года, кабинет министров рассматривал на заседании 13 февраля. Основные его мероприятия должны обеспечить инвалидам доступность объектов в сферах образования, транспорта и культуры, усовершенствовать систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также государственную систему медико-социальной экспертизы.

По результатам прошедшего обсуждения Министерству труда поручено внести в проект дополнительные мероприятия. В частности, предложено организовать инклюзивные смены в детских домах отдыха, включая "Артек", "Орленок" и "Океан"; ввести государственную поддержку регионов, занимающихся комплексной реабилитацией, сопровождаемым проживанием и сопровождаемой трудовой деятельностью инвалидов и детей-инвалидов; запустить в Воронежской и Нижегородской областях пилотный проект по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Минтруда и Минздравом должно до 20 марта дополнительно проработать вопрос установления или подтверждения инвалидности без личного участия гражданина.