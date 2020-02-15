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15.02.2020 08:27
Рубрика: Спорт

Панарин помог "Рейнджерс" обыграть свой бывший клуб

Текст: Максим Домчев
Гол Павла Бучневича, голевая передача Артемия Панарина и 36 отраженных бросков Александра Георгиева помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Коламбус" - 3:1. "Каролина" переиграла "Нью-Джерси" - 5:2. На счету Андрея Свечникова гол.

Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ вышел на лед против своего бывшего клуба "Коламбуса". "Рейнджеры" добились победы (3:1) и определяющую роль в ней сыграли российские легионеры.

Гол Панарина попал в "десятку" лучших

Одну из шайб забросил Павел Бучневич, на счету Артемия Панарина голевая передача. Голкипер Александр Гоергиев и вовсе стал второй звездой матча, отразив 36 бросков по своим воротам из 37.

Панарин в списке бомбардиров набрал уже 77 очков (29 шайб и 48 передач). На счету Бучневича - 35 очков (13+22).

В другом матче "Каролина" переиграла Нью-Джерси - 5:2. Автором одной из шайб стал российский нападающий победителей Андрей Свечников. Он продлил свою серию матчей с набранными очками до шести. В составе "Нью-Джерси" голевая передача на счету Никиты Гусева.

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