Правительство учредит премию за вклад в укрепление государственности

Правительство России учредит премию за заслуги и значительный вклад в укрепление российской государственности.

Министерство культуры опубликовало проект постановления правительства об учреждении премии имени Петра Великого. Ею будут награждать россиян, иностранных граждан, авторские коллективы и организации за заслуги в социально-экономическом развитии Российской Федерации, формировании правового государства и укреплении международного авторитета страны.

Первые лауреаты станут известны в 2022 году 9 июня. В этот день отмечается 350-летие со дня рождения императора Петра I. В дальнейшем премия будет вручаться раз в пять лет.

Каждый из трех лауреатов премии получит по три миллиона рублей.