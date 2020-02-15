Новости

Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене 01:40
Правительство учредит премию за вклад в укрепление государственности 01:10
Голевой пас Головина помог "Монако" обыграть "Монпелье" 01:08
В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев 00:09
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков 14.02.2020
Болельщики "Урала" и "Факела" были избиты во время матча Кубка ФНЛ 14.02.2020
На Кубани в лобовом ДТП два человека погибли и двое ранены 14.02.2020
Летчикам ВВС США разрешили носить тюрбаны, длинные волосы и бороды 14.02.2020
Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе 14.02.2020
Министр Мантуров: Надеюсь, китайские смартфоны не подорожают 14.02.2020
В конгрессе США раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани 14.02.2020
Новый Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России 14.02.2020
Мадуро пообещал отправить главного оппозиционера страны за решетку 14.02.2020
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины 14.02.2020
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100 14.02.2020
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте 14.02.2020
Сочи закупит 150 белорусских автобусов 14.02.2020
Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США 14.02.2020
Арестована женщина, бросившая младенца у метро "Парк Победы" 14.02.2020
У замглавы воронежского УГИБДД потребовали изъять недвижимость на 50 млн 14.02.2020
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных 14.02.2020
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым 14.02.2020
Большинство сокращаемых работников "Крымских портов" трудоустроят 14.02.2020
Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 14.02.2020
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 14.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 01:10
Рубрика: Власть

Правительство учредит премию за вклад в укрепление государственности

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство России учредит премию за заслуги и значительный вклад в укрепление российской государственности.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин наградил молодых ученых и рассказал о задачах современной науки

Министерство культуры опубликовало проект постановления правительства об учреждении премии имени Петра Великого. Ею будут награждать россиян, иностранных граждан, авторские коллективы и организации за заслуги в социально-экономическом развитии Российской Федерации, формировании правового государства и укреплении международного авторитета страны.

Первые лауреаты станут известны в 2022 году 9 июня. В этот день отмечается 350-летие со дня рождения императора Петра I. В дальнейшем премия будет вручаться раз в пять лет.

Каждый из трех лауреатов премии получит по три миллиона рублей.

Власть Работа власти Госнаграды Правительство Правительство Минкультуры

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг