Названа возможная причина гибели машиниста "Ласточки" во Владимире

Машинист "Ласточки", найденный мертвым в пассажирском купе поезда, мог погибнуть, надышавшись угарным газом. Об этой версии сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.

Напомним, что ЧП произошло в четверг в 3-30 утра. Вместе с погибшим в кабине находился его помощник. Этого мужчину удалось спасти.

Поезд направлялся в Калининград. Во время стоянки на станции Владимир машинист и помощник пользовались обогревателем с бензиновым двигателем. По мнению следователей, он и мог стать источником угарного газа.