Министерство туризма Чечни объявило поиски кота-гурмана

В Чечне ищут кота-"гурмана", которого хотят пригласить на фестиваль черемши. Сообщение об этом появилось на странице министерства туризма республики.

Ранее в сети появилось видео, на котором кот с удовольствием ест черемшу - растение, родственное привычному всем репчатому луку. Оно широко применяется в чеченской кухне. На местном языке ее называют хьонк.

- Объявляем в розыск кота-черемшееда, видео с которым разлетелось по всему интернету. Нам совершенно необходимо найти хьонк-кота, чтобы пригласить его на Honk Fest в качестве специального гостя, и чтобы он мог представлять интересы республики на крупнейшем фестивале черемши в мире, - говорится в сообщении.

Кулинарный фестиваль Honk Fest впервые прошел в прошлом году в Грозном. Все блюда, которые были приготовлены в рамках фестиваля, должны были содержать черемшу. Ее использовали в сыром виде, в салатах, в качестве гарниров, мариновали, варили, жарили, использовали сушенной и даже делали настойки с ее содержанием. А наиболее распространенные блюда из "медвежьего лука", как ее еще называют местные жители, это жареная черемша с маслом и творогом, и популярное - "юьзан-галнаш" - вареники с черемшой, смешанной с творогом.