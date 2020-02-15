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15.02.2020 14:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Министерство туризма Чечни объявило поиски кота-гурмана

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
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Уважаемые жители Чеченской Республики! Объявляем в розыск кота-черемшееда, видео с которым разлетелось по всему интернету. Нам совершенно необходимо найти хьонк-кота, чтобы пригласить его на @honk_fest в качестве специального гостя, и чтобы он мог представлять интересы Республики на крупнейшем фестивале черемши в мире! Просим всех неравнодушных подключиться к поиску. Если вам что-то известно о легендарном коте-черемшееде, просим связаться с организаторами @honk_fest . Нашедшего хьонк-кота обязуемся без черемши не оставить! #honkfest #visitchechnya

Публикация от 🔝Туроператор "Visit Chechnya" (@visit_chechnya)

В Чечне ищут кота-"гурмана", которого хотят пригласить на фестиваль черемши. Сообщение об этом появилось на странице министерства туризма республики.

Фото: Муса Садулаев
На фестивале в Чечне из черемши приготовили мороженое

Ранее в сети появилось видео, на котором кот с удовольствием ест черемшу - растение, родственное привычному всем репчатому луку. Оно широко применяется в чеченской кухне. На местном языке ее называют хьонк.

- Объявляем в розыск кота-черемшееда, видео с которым разлетелось по всему интернету. Нам совершенно необходимо найти хьонк-кота, чтобы пригласить его на Honk Fest в качестве специального гостя, и чтобы он мог представлять интересы республики на крупнейшем фестивале черемши в мире, - говорится в сообщении.

Кулинарный фестиваль Honk Fest впервые прошел в прошлом году в Грозном. Все блюда, которые были приготовлены в рамках фестиваля, должны были содержать черемшу. Ее использовали в сыром виде, в салатах, в качестве гарниров, мариновали, варили, жарили, использовали сушенной и даже делали настойки с ее содержанием. А наиболее распространенные блюда из "медвежьего лука", как ее еще называют местные жители, это жареная черемша с маслом и творогом, и популярное - "юьзан-галнаш" - вареники с черемшой, смешанной с творогом.

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