Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Победитель гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце француз Эмильен Жаклен поделился эмоциями после своего триумфа.

По словам Жаклена, на последнем огневом рубеже он думал, что золото возьмет Александр Логинов. В итоге россиянин финишировал третьим, пропустив впереди себя Жаклена и норвежца Йоханнеса Бе.

"Это невероятно. После последнего огневого рубежа я думал, что буду бороться с Бе за вторую строчку, потому что выиграет Логинов. Потом я понял: "Боже мой, есть шанс стать чемпионом!". Победа - это больше, чем я ожидал", - сказал француз.

Напомним, что в субботу Логинов впервые завоевал золото чемпионата мира, став лучшим в спринте.