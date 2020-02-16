Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии

Итальянка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Вирер преодолела дистанцию в 10 километров за 29 минут 22 секунды. Она совершила один промах на четырех огневых рубежах. Вторая строчка досталась немке Денис Херрман (+9,5), третья - представительнице Норвегии Марте Рейселанн (+13,8).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она финишировала 12-й (+1.15,4). Светлана Миронова заняла 21-е место (+1.42,9), Лариса Куклина - 23-е (+1.46,7), Ирина Старых - 24-е (+1.51,9).

Добавим, что чемпионат мира завершится сегодня мужской гонкой преследования. Она начнется в 17:15 по московскому времени.