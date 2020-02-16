Новости

Саночник Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира в Сочи 17:00
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме 16:42
Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии 16:14
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток 16:09
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным 16:04
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы" 15:38
Япония направила пятый чартер за своими гражданами в Ухань 15:31
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Линн Коэн 15:29
В Югре возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста 15:21
Вирусолог рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом 15:03
Патрушев утвердил план подготовки к празднованию 100-летия Карелии 15:00
Участники встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны соблюдать перемирие 14:44
Врачи ВОЗ развеяли мифы и слухи о защите от коронавируса 14:35
Петербургские ученые предложили ввести "право на лень" 14:34
В Саратовской области из-за прорыва канализации погиб мужчина 14:28
На Кубани женщина погибла в ДТП с рейсовым автобусом 14:24
На пути яхты "Сибирь" встали 10-балльные шторма и "кладбище кораблей" 14:22
Спектакль карельского театра покажут в Доме русского зарубежья 13:51
С сыном погибшей семейной пары в Калининграде работают психологи 13:48
Елена Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону 13:40
СМИ: Кокорин хочет получать в "Зените" четыре миллиона евро 13:38
Под Саранском в ДТП погибли трое и пострадали четверо 13:38
Лукашенко проверил готовность трасс к чемпионату Европы по биатлону 13:36
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 16:14
Рубрика: Спорт

Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии

Текст: Артур Нанян

Итальянка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Вирер преодолела дистанцию в 10 километров за 29 минут 22 секунды. Она совершила один промах на четырех огневых рубежах. Вторая строчка досталась немке Денис Херрман (+9,5), третья - представительнице Норвегии Марте Рейселанн (+13,8).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она финишировала 12-й (+1.15,4). Светлана Миронова заняла 21-е место (+1.42,9), Лариса Куклина - 23-е (+1.46,7), Ирина Старых - 24-е (+1.51,9).

Добавим, что чемпионат мира завершится сегодня мужской гонкой преследования. Она начнется в 17:15 по московскому времени.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

Главное сегодня

Напавший на прихожан в московском храме стал фигурантом уголовного дела
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии попросили денег у ЕС
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов
НХЛ
НХЛ
Овечкин не забил в третьем матче подряд