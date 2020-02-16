Новости

СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай 01:57
Дочь экс-директора разведки США арестована за убийство 01:36
Единственный заразившийся коронавирусом бельгиец выздоровел 01:19
СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Калининграде 00:56
В Турции осквернили русские могилы 00:47
Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в США 00:11
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией 15.02.2020
"Ливерпулю" до чемпионства осталось одержать пять побед 15.02.2020
МИД РФ констатировал высокую степень совпадения оценок Москвы и Пекина 15.02.2020
"Спартак" сыграет в финале клубного ЧМ по пляжному футболу с "Брагой" 15.02.2020
В результате стрельбы в центре Калининграда убита семейная пара 15.02.2020
В Калининграде мужчина расстрелял прохожих на улице 15.02.2020
Муссолини сохранил звание почетного гражданина города Сало 15.02.2020
В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о роли России в конфликте в Ливии 15.02.2020
В Москве нарушитель избил полицейского в отделении 15.02.2020
СМИ: Тедеско может покинуть "Спартак" 15.02.2020
Куба поможет Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019 15.02.2020
Артур Пирожков выложил клип с женой 15.02.2020
85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра 15.02.2020
Когда за проезд под "кирпич" ГИБДД не лишает прав 15.02.2020
Сборная России досрочно выиграла чемпионат мира по санному спорту 15.02.2020
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом 15.02.2020
Посол КНР в США: Китай придерживается принципов открытости в борьбе с эпидемией 15.02.2020
Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе 15.02.2020
Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК 15.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 01:19
Рубрика: В мире

Единственный заразившийся коронавирусом бельгиец выздоровел

Единственный бельгиец, у которого после возвращения из Китая был диагностирован новый коронавирус COVID-2019, выписан из больницы в связи с выздоровлением. Такую информацию распространил минздрав Бельгии.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
Попова: В РФ успешно действуют две тест-системы для выявления коронавируса

Мужчина, работавший в КНР, был госпитализирован второго февраля после положительного анализа на вирус. Две недели он находился в полной изоляции в брюссельской больнице "Сан-Пьер", пишет РИА Новости. По словам лечащих врачей, пациент чувствовал себя нормально. Проведенные в пятницу и субботу тесты показали, что мужчина больше не является носителем коронавируса и не представляет угрозы для окружения.

У остальных бельгийцев, вернувшихся из Китая, опасный вирус не обнаружен. Однако несколько человек все еще остаются в больнице в связи с 15-дневным карантином. Власти Бельгии продолжают сохранять высокую степень осторожности. Гражданам назначают анализы в случае малейшего подозрения на COVID-2019. На данный момент уже проверены 128 человек, все анализы оказались отрицательными, отмечают в минздраве Бельгии.

Напомним, в конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Уже в январе специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус COVID-2019. В КНР число зараженных превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523. Вирус распространился за пределы материкового Китая. В других странах заболели более 500 человек.

В мире Европа Бельгия Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США