Единственный заразившийся коронавирусом бельгиец выздоровел

Единственный бельгиец, у которого после возвращения из Китая был диагностирован новый коронавирус COVID-2019, выписан из больницы в связи с выздоровлением. Такую информацию распространил минздрав Бельгии.

Мужчина, работавший в КНР, был госпитализирован второго февраля после положительного анализа на вирус. Две недели он находился в полной изоляции в брюссельской больнице "Сан-Пьер", пишет РИА Новости. По словам лечащих врачей, пациент чувствовал себя нормально. Проведенные в пятницу и субботу тесты показали, что мужчина больше не является носителем коронавируса и не представляет угрозы для окружения.

У остальных бельгийцев, вернувшихся из Китая, опасный вирус не обнаружен. Однако несколько человек все еще остаются в больнице в связи с 15-дневным карантином. Власти Бельгии продолжают сохранять высокую степень осторожности. Гражданам назначают анализы в случае малейшего подозрения на COVID-2019. На данный момент уже проверены 128 человек, все анализы оказались отрицательными, отмечают в минздраве Бельгии.

Напомним, в конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Уже в январе специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус COVID-2019. В КНР число зараженных превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523. Вирус распространился за пределы материкового Китая. В других странах заболели более 500 человек.