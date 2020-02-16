Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess

Италия направит чартерный рейс в Японию для эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама к югу от Токио. На судне в общей сложности выявлены 355 зараженных коронавирусом COVID-19 людей.

На корабле в настоящее время находятся 35 итальянцев, передает телерадиокомпания NHK. Министр иностранных дел апеннинского государства Луиджи Ди Майо накануне написал в Facebook о срочных мерах по вызволению граждан своей страны с заблокированного лайнера.

Напомним, что США и Канада также объявили об эвакуации своих граждан с корабля Diamond Princess. Два американских самолета вечером 16 февраля прибыли для этого в токийский аэропорт Ханэда.

В настоящее время люди в защитных костюмах осуществляют погрузку багажа пассажиров и членов экипажа с американскими паспортами в грузовые отсеки чартеров. Граждане США на автобусах Сил самообороны Японии едут из Йокогамы в аэропорт. Они смогут попасть на борт самолетов только после дополнительной проверки на коронавирус. На родине американцев ждет двухнедельный карантин.