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16.02.2020 20:06
Рубрика: В мире

Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)

Италия направит чартерный рейс в Японию для эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама к югу от Токио. На судне в общей сложности выявлены 355 зараженных коронавирусом COVID-19 людей.

Фото: Александр Ленин/РГ
Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

На корабле в настоящее время находятся 35 итальянцев, передает телерадиокомпания NHK. Министр иностранных дел апеннинского государства Луиджи Ди Майо накануне написал в Facebook о срочных мерах по вызволению граждан своей страны с заблокированного лайнера.

Напомним, что США и Канада также объявили об эвакуации своих граждан с корабля Diamond Princess. Два американских самолета вечером 16 февраля прибыли для этого в токийский аэропорт Ханэда.

В настоящее время люди в защитных костюмах осуществляют погрузку багажа пассажиров и членов экипажа с американскими паспортами в грузовые отсеки чартеров. Граждане США на автобусах Сил самообороны Японии едут из Йокогамы в аэропорт. Они смогут попасть на борт самолетов только после дополнительной проверки на коронавирус. На родине американцев ждет двухнедельный карантин.

В мире Европа Италия В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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