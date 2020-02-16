На горнолыжном курорте в Грузии нашли тело россиянки

Грузинские власти подтвердили гибель гражданки России в Гудаури - женщина попала под сход лавины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную компанию по развитию горнолыжных курортов.

Имя погибшей не называется. Известно лишь, что группа россиян, катавшихся, как утверждается, "на запретной территории", попала под снежный сход в субботу. Трех туристов удалось спасти, а женщину тщетно искали весь день. Только в воскресенье грузинские спасатели обнаружили тело. Личность соотечественницы установлена.

Напомним, что туристам в Грузии не приходится рассчитывать на дипломатическое содействие РФ в случае кризисных ситуаций, поскольку между Москвой и Тбилиси в настоящее время нет дипломатических отношений.