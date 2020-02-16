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16.02.2020 09:51
Рубрика: Спорт

Овечкин продлил безголевую серию до четырех матчей

Текст: Максим Домчев

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не смог забить в четвертом матче подряд.

Отметка в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ никак не может покориться капитану "Вашингтона" Александру Овечкину. К матчу против "Аризоны" россиянин подошел с тремя матчами без голов, а его клуб - без одного из лидеров Евгения Кузнецова. Российский форвард после полученного повреждения пока даже не тренируется, и клуб не называет точного срока его возвращения.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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Матч с "Аризоной" сложился для "Вашингтона" неудачно. Команда явно находится на спаде, и ранее об этом говорил и Овечкин, признавший, что лучше, если это произойдет сейчас, чем в плей-офф.

Счет в матче был открыт лишь во втором периоде. Кристиан Дворак распечатал ворота "Кэпиталз". Еще до второго перерыва Карл Хагелин восстановил равенство в счете. Но в третьем периоде голы Фила Кессела и Лоусона Круза установили окончательный результат - 3:1.

Овечкин в этом матче старался прервать голевую засуху. Он нанес восемь бросков в створ ворот хозяев, но забить так и не смог, продлив свою сухую серию до четырех матчей.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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