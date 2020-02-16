Новости

Саночник Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира в Сочи 17:00
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на людей в московском храме 16:42
Доротея Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Италии 16:14
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток 16:09
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным 16:04
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы" 15:38
Япония направила пятый чартер за своими гражданами в Ухань 15:31
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Линн Коэн 15:29
В Югре возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста 15:21
Вирусолог рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом 15:03
Патрушев утвердил план подготовки к празднованию 100-летия Карелии 15:00
Участники встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны соблюдать перемирие 14:44
Врачи ВОЗ развеяли мифы и слухи о защите от коронавируса 14:35
Петербургские ученые предложили ввести "право на лень" 14:34
В Саратовской области из-за прорыва канализации погиб мужчина 14:28
На Кубани женщина погибла в ДТП с рейсовым автобусом 14:24
На пути яхты "Сибирь" встали 10-балльные шторма и "кладбище кораблей" 14:22
Спектакль карельского театра покажут в Доме русского зарубежья 13:51
С сыном погибшей семейной пары в Калининграде работают психологи 13:48
Елена Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону 13:40
СМИ: Кокорин хочет получать в "Зените" четыре миллиона евро 13:38
Под Саранском в ДТП погибли трое и пострадали четверо 13:38
Лукашенко проверил готовность трасс к чемпионату Европы по биатлону 13:36
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 16:04
Рубрика: Власть

Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Текст: Марина Алешина

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории. При этом сделать это надо за считанные доли секунды, ведь речь идет зачастую о синхронистах, которые делятся секретами своей работы в программе "Москва. Кремль. Путин".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путину пообещали подарить щенка мастифа

О "трудностях перевода" на собственном опыте рассказал советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков. Еще молодым специалистом он услышал по телевизору фразу главы государства о том, что Россия не будет "стоять враскоряку", и подумал, что счастливо избежал необходимости переводить ее. Но без профессиональных вызовов, которые и составляют суть работы, не обходилось.

Так, в 2017 году, во время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме, Садыкову пришлось срочно подбирать аналог слова "Вольно", которое шутливо произнес президент, обращаясь к собравшимся. Дипломат признается, что экспромт застал его врасплох, но на помощь пришло переводческое озарение - иногда все чаще всего кроется в простоте. Перевод "Welcome" оказался наиболее точным в данной ситуации. Узнать другие истории можно из телевыпуска на канале "Россия 1".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Правительство МИД РГ-Видео

Главное сегодня

Напавший на прихожан в московском храме стал фигурантом уголовного дела
В Крыму украинских браконьеров арестовали на десять суток
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии попросили денег у ЕС
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг