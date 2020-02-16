Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории. При этом сделать это надо за считанные доли секунды, ведь речь идет зачастую о синхронистах, которые делятся секретами своей работы в программе "Москва. Кремль. Путин".

О "трудностях перевода" на собственном опыте рассказал советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков. Еще молодым специалистом он услышал по телевизору фразу главы государства о том, что Россия не будет "стоять враскоряку", и подумал, что счастливо избежал необходимости переводить ее. Но без профессиональных вызовов, которые и составляют суть работы, не обходилось.

Так, в 2017 году, во время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме, Садыкову пришлось срочно подбирать аналог слова "Вольно", которое шутливо произнес президент, обращаясь к собравшимся. Дипломат признается, что экспромт застал его врасплох, но на помощь пришло переводческое озарение - иногда все чаще всего кроется в простоте. Перевод "Welcome" оказался наиболее точным в данной ситуации. Узнать другие истории можно из телевыпуска на канале "Россия 1".