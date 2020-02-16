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16.02.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве строители повредили водопровод и затопили проезжую часть

Текст: Александр Мелешенко

Авария на водопроводе стала причиной затопления проезжей части в районе дома №12 на улице Рогожский Вал - из-за этого было остановлено движение трамваев по трем маршрутам.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В "Мосводоканале" рассказали, что получили сообщение о затоплении в 10:39 в воскресенье, после чего направили на место аварийные бригады.

"Выявлено повреждение водопровода строителями гостиничного комплекса, - сообщила компания на своей странице в Twitter. - В 11:15 поврежденный участок водопровода был закрыт, без отключения водоснабжения абонентам. Движение трамваев восстановлено".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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