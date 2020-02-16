В Москве строители повредили водопровод и затопили проезжую часть

Авария на водопроводе стала причиной затопления проезжей части в районе дома №12 на улице Рогожский Вал - из-за этого было остановлено движение трамваев по трем маршрутам.

В "Мосводоканале" рассказали, что получили сообщение о затоплении в 10:39 в воскресенье, после чего направили на место аварийные бригады.

"Выявлено повреждение водопровода строителями гостиничного комплекса, - сообщила компания на своей странице в Twitter. - В 11:15 поврежденный участок водопровода был закрыт, без отключения водоснабжения абонентам. Движение трамваев восстановлено".