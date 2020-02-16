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16.02.2020 06:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Раненного в Приморье леопарда отправили в Москву на операцию

Текст: Юлия Гарднер

Дальневосточного леопарда Leo 131M, пострадавшего при столкновении с автомобилем, отправили самолетом из Приморья в Москву. Там ему проведут операцию.

Травмированную дикую кошку обнаружили у границ национального парка "Земля леопарда" 3 марта 2019 года. Хищник пострадал из-за столкновения с машиной. Вмешательство ветеринаров спасло его от гибели, здоровье удалось восстановить почти полностью.

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Леопард успешно прошел курс реабилитации для возвращения в дикую природу: он успешно охотится на кроликов и оленей. Но специалисты отмечают у него хромоту, которая вызвана атрофией мышц на левой задней лапе. Кроме того, из-за тяжелой травмы лопатки у зверя на спине появилась доброкачественная опухоль. Она может сильно осложнить его жизнь на воле.

Именно поэтому решено транспортировать Leo 131M в столицу. Там сотрудники Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка удалят опухоль и продолжат лечить дикую кошку в специализированной ветеринарной клинике.

- Было принято решение перевезти леопарда на борту самолета "России" на безвозмездной основе. Зверя усыпили вечером в субботу, провели ему медобследование, поместили в транспортировочную клетку. Сейчас пришел в сознание, чувствует себя нормально, - рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, на территории ФГБУ "Земля леопарда" проживает 91 взрослый хищник и 22 котенка.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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