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16.02.2020 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саранском в ДТП погибли трое и пострадали четверо

Текст: Анна Шепелева

Сегодня на трассе под Саранском столкнулись два автомобиля: погибли три пассажира, пострадали еще четверо. Об этом сообщило УГИБДД по республике Мордовия в своем официальном паблике ВКонтакте.

ДТП произошло в 7 утра в районе 173 километра автомобильной дороги Подъезд к городу Саранску трассы М-5.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
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З6-летний водитель вазовской "десятки" (житель Ульяновской области) выехал на встречку. По предварительным данным госавтоинспеции, он не справился с управлением и врезался в Шевроле Лачетти. Иномаркой управлял 47-летний житель Мордовии.

Авария унесла жизнь троих мужчин - пассажиров ВАЗа. Еще четверо участников ДТП, в том числе водитель, нарушивший правила дорожного движения, получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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