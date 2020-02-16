Под Саранском в ДТП погибли трое и пострадали четверо

Сегодня на трассе под Саранском столкнулись два автомобиля: погибли три пассажира, пострадали еще четверо. Об этом сообщило УГИБДД по республике Мордовия в своем официальном паблике ВКонтакте.

ДТП произошло в 7 утра в районе 173 километра автомобильной дороги Подъезд к городу Саранску трассы М-5.

З6-летний водитель вазовской "десятки" (житель Ульяновской области) выехал на встречку. По предварительным данным госавтоинспеции, он не справился с управлением и врезался в Шевроле Лачетти. Иномаркой управлял 47-летний житель Мордовии.

Авария унесла жизнь троих мужчин - пассажиров ВАЗа. Еще четверо участников ДТП, в том числе водитель, нарушивший правила дорожного движения, получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что детей среди пострадавших нет.