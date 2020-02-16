Украинская община Крыма призвала Киев отказаться от полуострова

В украинской общине Крыма прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского, который принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский глава признал, что тема принадлежности полуострова не поднимается на переговорах в формате "нормандской четверки", и не исключил, что будет пытаться вовлечь США в дипломатическое освещение этого вопроса.

Как заявила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, Киеву пора отказаться от притязаний на Крым и заняться реальными делами. Она назвала попытки украинского руководства навязать международному сообществу повестку по Крыму "фантомными планами".

Как известно, Соединенные Штаты не участвуют в переговорах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с участием Германии, Франции и РФ. Однако на Украине были бы не прочь переформатировать консультации так, чтобы в них вошли американские партнеры в надежде на их поддержку "крымского вопроса". Напомним, в Москве его считают раз и навсегда закрытым, а европейцы просто не касаются его в ходе переговоров, посвященных исключительно Донбассу.