Убийца AWACS: Су-30 может получить новую гиперзвуковую ракету

На вооружении самолетов Су-30МКИ могут появиться новые гиперзвуковые ракеты, относящиеся к классу "воздух-воздух".

Речь идет о ракете, предназначенной для уничтожения авиационных комплексов радиообнаружения и наведения. На Западе подобные самолеты-разведчики обозначаются аббревиатурой AWACS (Airborne Warning and Control System), а в России - ДРЛОиУ (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Также оружие может использоваться против авиакомплексов, осуществляющих только функции разведки и обнаружения целей.

По данным Military Watch, подобную ракету разработает совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace. В публикации отмечается, что Индия давно интересовалась передовыми боеприпасами, которые можно отнести к классу "убийц AWACS", и вооружила российскими ракетами К-100 свои истребители Су-30МКИ.

Но эта ракета, разработанная в основном по советским технологиям, поступила на вооружение еще в 1990-х годах. А с тех пор были созданы более продвинутые ракеты. Например, Р-37М, которая может уничтожить цель на расстоянии до 400 километров. Она летит со скоростью около 6 чисел Маха. Такая ракета быстрее, чем K-100. При этом она маневренная, имеет более совершенную электронику и средства РЭБ.

Автор материала высказывает предположение о том, что при создании нового российско-индийского оружия будут в значительной степени учитываться технологии Р-37М. При этом ракета выиграет от модернизации, которую предполагается провести на индийских Су-30МКИ. В частности, они могут быть интегрированы с новым радаром "Ирбис-Э".

Кроме того, Индия рассматривает возможность приобретения истребителей Су-57 и МиГ-35, а значит эти платформы тоже могут стать носителями нового вооружения. Но пока неизвестно, о ракете каких размеров идет речь, ведь для внутренних отсеков самолетов следующего поколения требуется более компактное оружие.