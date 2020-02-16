В Австралии погиб Андрей Иванов, записавший саундтрек к сериалу "Бригада"

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.

Группа была создана в 1992 году, в 2000-е музыканты записывали саундтреки к известным фильмам и сериалам. В частности, известна их версия главной темы "Бригады". В 2003 году трек был признан лучшим рингтоном года и получил премию MTV Россия.

По сообщению австралийских СМИ, в субботу, 15 февраля, мужчину 47 лет и его супругу сильной волной смыло в море на пляже Бонди в Сиднее. Женщина сумела выбраться, ее доставили в больницу. Тело ее спутника позднее обнаружили спасатели.