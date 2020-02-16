В Испании выселяют жителей целого городка

В Испании власти выселяют из своих домов около 80 семей - всех жителей небольшого городка Каморритос на северо-западе автономного сообщества Мадрид. Как оказалось, 99-летня концессия земли, на которой стоят их виллы и шале, закончилась в прошлом году, и теперь вся недвижимость должна перейти в собственность муниципалитета Серседилья. Отказ может повлечь за собой крупный штраф.

Местные жители с этим категорически не согласны. Многие семьи живут там не одно поколение и уезжать никуда не хотят.

Эта история началась в 1920 году, когда власти решили провести узкоколейку между несколькими населенными пунктами и возвести в тех местах санаторий для больных туберкулезом. Строительством занялось Общество железных дорог Гуадаррамы, однако ему не хватало средств для проведения работ, и часть переданной ему земли была продана. На одном из таких участков и появился впоследствии городок Каморритас. Впрочем, его даже сложно назвать полноценным населенным пунктом, так как дома расположены прямо в лесу. Сто лет назад, когда власти дали разрешение на строительство, это была пустошь. И жители сами превратили ее в зеленую зону.

Их дома, построенные из камня и дерева, органично вписались в ландшафт. Во многом это произошло благодаря тому, что строительством занимались довольно известные в Испании архитекторы. И сегодня часть этих вилл претендует на включение в каталог зданий, охраняемых государством, по крайней мере, на региональном уровне.

Представители муниципалитета отмечают, что по закону они обязаны выселить всех жителей после окончания концессии. Более того, закон запрещает им вести переговоры с "оккупантами", хотя именно этот путь помог бы найти устраивающее всех решение.

Жители Каморритос со своей стороны отмечают, что в документах от 1920 года не было сказано ни слова о времени, на которое земля была передана под строительство жилых домов. 99-летний срок был установлен законом от 1964 года, и потому не может применяться к принятым до этого решениям. Но даже если учитывать это законодательное изменение, срок концессии должен закончиться лишь в 2063 году, отмечают оказавшие под угрозой выселения владельцы домов. Свои права они готовы отстаивать в суде.