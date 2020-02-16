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16.02.2020 17:41
Рубрика: В мире

В Испании выселяют жителей целого городка

Текст: Юрий Когалов

В Испании власти выселяют из своих домов около 80 семей - всех жителей небольшого городка Каморритос на северо-западе автономного сообщества Мадрид. Как оказалось, 99-летня концессия земли, на которой стоят их виллы и шале, закончилась в прошлом году, и теперь вся недвижимость должна перейти в собственность муниципалитета Серседилья. Отказ может повлечь за собой крупный штраф.

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Местные жители с этим категорически не согласны. Многие семьи живут там не одно поколение и уезжать никуда не хотят.

Эта история началась в 1920 году, когда власти решили провести узкоколейку между несколькими населенными пунктами и возвести в тех местах санаторий для больных туберкулезом. Строительством занялось Общество железных дорог Гуадаррамы, однако ему не хватало средств для проведения работ, и часть переданной ему земли была продана. На одном из таких участков и появился впоследствии городок Каморритас. Впрочем, его даже сложно назвать полноценным населенным пунктом, так как дома расположены прямо в лесу. Сто лет назад, когда власти дали разрешение на строительство, это была пустошь. И жители сами превратили ее в зеленую зону.

Их дома, построенные из камня и дерева, органично вписались в ландшафт. Во многом это произошло благодаря тому, что строительством занимались довольно известные в Испании архитекторы. И сегодня часть этих вилл претендует на включение в каталог зданий, охраняемых государством, по крайней мере, на региональном уровне.

Фото: H. Arcusa Magallon / Arcadia-General Foundation of Valladolid University
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Представители муниципалитета отмечают, что по закону они обязаны выселить всех жителей после окончания концессии. Более того, закон запрещает им вести переговоры с "оккупантами", хотя именно этот путь помог бы найти устраивающее всех решение.

Жители Каморритос со своей стороны отмечают, что в документах от 1920 года не было сказано ни слова о времени, на которое земля была передана под строительство жилых домов. 99-летний срок был установлен законом от 1964 года, и потому не может применяться к принятым до этого решениям. Но даже если учитывать это законодательное изменение, срок концессии должен закончиться лишь в 2063 году, отмечают оказавшие под угрозой выселения владельцы домов. Свои права они готовы отстаивать в суде.

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