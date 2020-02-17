В сфере здравоохранения все страны мира должны сплачиваться и сотрудничать для совместного преодоления временных трудностей. После вспышки эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, мировое сообщество осознало важность сплочения и взаимодействия. 4 февраля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал международное общество сплотиться и оказать решительную поддержку Китаю и другим странам, подверженным риску распространения эпидемии.

В тот же день для обмена точной информацией о нынешней эпидемической ситуации генеральный директор ВОЗ обратился с призывом ко всем членам организации. В своем выступлении Тедрос Адханом Гебрейесус трижды подчеркнул важность солидарности всех стран, акцентируя внимание на том, что лишь сплоченность и сотрудничество всех сторон ускорят процесс ликвидации эпидемии.

В целях укрепления сплоченности и сотрудничества необходимо точно понимать содержание объявленной ВОЗ пневмонии в Китае международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В последние годы с целью мобилизации максимально большого объёма международных ресурсов для борьбы с эпидемией ВОЗ несколько раз объявляла эпидемии международными чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения. Кроме того, ВОЗ выпускала временные рекомендации по координации действий стран во избежание принятия излишних радикальных мер со стороны отдельных государств. По мнению ВОЗ, принятые некоторыми странами ограничительные меры в отношении торговли и туризма могут усилить тревогу в обществе, кроме того, они бесполезны для общественного здравоохранения. Подобным странам следует давать разъяснения относительно своих действий. Международное сообщество должно уважать авторитетные и специальные предложения ВОЗ и прилагать силы для борьбы с эпидемией.

По оценке ВОЗ, многие меры Китая становятся новым эталоном в процессе борьбы с эпидемией

C момента вспышки эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа правительство Китая, всегда несущее большую ответственность за здоровье народа, приняло все строгие меры по профилактике и контролю эпидемии, которые гораздо выше указанных в "Международном положении о санитарии" стандартов. По оценке ВОЗ, многие меры Китая становятся новым эталоном в процессе борьбы с эпидемией.

По данным СМИ, число случаев заражения гриппом типа А (H1N1) в США в 2009 году достигло 1,63 миллиона человек, 284,5 тысячи человек погибли, коэффициент смертности от H1N1 составил 17,4 процента. Благодаря неустанным усилиям китайской стороны уровень смертности пациентов с новым коронавирусом в Китае составляет около 2,1 процента, что намного ниже коэффициента смертности от других эпидемий. С 1 февраля численность излечившихся пациентов стала превышать количество скончавшихся.

Согласно докладу, опубликованному ВОЗ 3 февраля, за пределами Китая было обнаружено 153 случая заражения коронавирусом нового типа, что составляет менее процента от общего показателя всех заболевших, поэтому нельзя назвать эту эпидемию "пандемической угрозой". В ходе борьбы с коронавирусом Китай демонстрирует солидарность и сотрудничество. Международное сообщество признает, что Китай своими усилиями эффективно предотвращает распространение эпидемии в других странах.

Вирусные инфекции не знают границ стран, а эпидемии являются проблемой, стоящей перед всем человечеством. По этой причине всякий раз, когда возникает международная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, можно увидеть трогательные сцены солидарности и сотрудничества международного сообщества в борьбе с эпидемией. В 2014 году произошла вспышка лихорадки Эбола в Африке, которой международное сообщество немедленно оказало помощь. Китай первым отправил в Африку чартерные рейсы для доставки материальных средств для неотложной помощи и направил группу специалистов-медиков для борьбы с эпидемией. Действия Китая получили всеобщее одобрение.

Вирусные инфекции не знают границ, а эпидемии являются проблемой, стоящей перед всем человечеством

После вспышки в Китае эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, многие страны и международные организации с помощью различных способов поддерживают Китай в его борьбе с коронавирусом. В частности, международные деятели подчеркнули, что трудности Китая являются трудностями всех. В частности, президент РФ Владимир Путин отправил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнаваниями, отметив, что Россия всемерно поддерживает Китай в противодействии эпидемии, готова предоставить необходимые медицинские грузы и оказать соответствующие помощь, а также направить в КНР делегацию экспертов для совместной разработки вакцины и 23 тонны гуманитарного груза.

Сила заключается в единстве. Китайский народ и иностранные граждане, пострадавшие от коронавируса, должны знать, что мир вместе с ними. ВОЗ прилагает усилия и призывает международное сообщество к сплоченности, сотрудничеству и действиям в едином направлении. В эпоху глобализации только при совместных усилиях можно эффективно остановить распространение эпидемии, защитить общее благосостояние всех стран и обеспечить спокойствие всего человечества.

Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао".