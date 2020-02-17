Бывшие сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора

Более тысячи бывших сотрудников министерства юстиции США потребовали отставки генпрокурора США Уильяма Барра, который "выполнял личные просьбы американского лидера Дональда Трампа" при рассмотрении дела Роджера Стоуна.

"Эти действия нанесли урон репутации министерства юстиции", - говорится в послании, подпись под которым поставили более 1100 экс-прокуроров. Они обратились к действующим сотрудникам ведомства с призывом не выполнять приказы, идущие вразрез с их обязанностями. Об этом пишет газета Washington Post.

Напомним, Стоун, который был советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, просил у сайта WikiLeaks компромат на демократов, чтобы помочь своему работодателю выиграть предвыборную гонку.

Когда началось инициированное конгрессом расследование, Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду". Кроме того, он пытался заблокировать показания других свидетелей.

Прокурор попросил суд приговорить Стоуна к семи годам тюрьмы. Глава Белого дома подверг эту рекомендацию критике, а четыре федеральных прокурора взяли самоотвод.Сам Трамп утверждает, что не просил минюст менять позицию относительно приговора. На этом также настаивает и Барр.