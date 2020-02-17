CМИ: Хакеры взломали смартфон высокопоставленного перебежчика из КНДР

Начавший активную политическую деятельность в Южной Корее бывший зампосла КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо вновь привлек к себе большое внимание. Как сообщили местные СМИ, северокорейские хакеры смогли взломать смартфон высокопоставленного перебежчика и похитить часть данных, а сам он впервые сообщил то имя, под которым теперь живет на Юге - Тхэ Гу Мин, где заложено значение "спаситель народа".

Напомним, что Тхэ Ён Хо занимал ответственные посты в структуре МИД Северной Кореи. Последним его назначением была должность заместителя посла КНДР в Великобритании. Западные журналисты хорошо его знали и регулярно с ним общались, называя "рупором Страны чучхе в Западной Европе". Дипломат часто выступал на различных мероприятиях и на хорошем английском языке восхвалял ситуацию в КНДР. Для всех шоком стало известие о его побеге в августе 2016 г. Тхэ Ён Хо с семьёй в итоге прибыл в Южную Корею, где и живёт до настоящего времени под вымышленным именем. Он уже написал книгу о Северной Корее. Тхэ сначала работал в аффилированном с южнокорейской разведкой научном институте, но затем ушёл оттуда, так как к власти пришло правительство Мун Чжэ Ина, сделавшее ставку на развитие сотрудничества с Пхеньяном. Сам же перебежчик стал активно критиковать КНДР и призывать к свержению руководства Северной Корее. На днях он заявил, что намерен принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в Южной Корее в апреле этого года. Представлять он будет ведущую консервативную партию, которая критически настроена к КНДР.

Во второй половине прошлого года хакерская группа Geumseong121, за которой, по мнению южнокорейских экспертов, стоят спецслужбы КНДР, смогла взломать мобильные телефоны ряда местных граждан, которые по роду своей деятельности имеют отношение к северокорейской проблематике и внешней политике. Среди тех, кто пострадал, есть помощники депутатов, журналисты, юристы, общественные и политические деятели, включая высокопоставленного перебежчика из КНДР Тхэ Ён Хо. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на президента местной компании Est Security Мун Чжон Хёна, чья фирма специализируется на вопросах кибер-безопасности.

"Северокорейские хакеры не осуществляли атаки в массовом порядке, а специально выбирали те или иные номера телефонов. Прием называется Spear Phising", - сказал Мун. Он пояснил, что рассылались сообщения или письма по электронной почте, озаглавленные как "информация по Северной Корее", где была гиперссылка. При переходе по ссылке в устройство загружалось программное обеспечение, позволяющие извлекать данные. "Среди похищенных данных были и сведения с телефона экс-зампосла КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, мы сразу сообщили ему об этом и в итоге решили проблему", - пояснил эксперт.

Хакеры не смогли добраться до всей информации, которая была на телефоне Тхэ Ён Хо, но смогли увидеть содержание переписки в мессенджерах, СМС-сообщения, список контактов, фотографии и некоторые другие сведения.

По словам Мун Чжон Хёна, та же самая хакерская организация стояла в 2014 г. за похищениями информации южнокорейской Korea Hydro & Nuclear Power, которая контролирует работу АЭС в стране. Geumseong121 также осуществила атаки на личные электронные устройства бывших перебежчиков из КНДР, некоторые госструктуры и СМИ Южной Кореи. Сам Тхэ Ён Хо ранее заявлял о том, что северокорейские спецслужбы пытались взломать его телефон.

Если всё это правда, то означает, что КНДР знают имя, под которым проживает перебежчик в Южной Корее, и его номер телефона. После прибытия на Юг из соображений безопасности при выдаче удостоверения личности перебежчикам из КНДР меняют имя и дату рождения. То же самое произошло и с Тхэ Ён Хо, но, как теперь очевидно, это не стало большой тайной для Севера.

Так или иначе сегодня Тхэ Ён Хо и сам сообщил его южнокорейское имя. На новой родине его зовут Тхэ Гу Мин. Фамилию он оставил ту же самую, а само имя поменял. Имя Гу Мин, если разбирать значение иероглифов, означает "спасающий народ". По словам Тхэ, он выбрал такое имя, чтобы подчеркнуть, что намерен посвятить себя спасению народа КНДР от правящего там режима.

Высока вероятность, что информация о взломе мобильного телефона Тхэ Ён Хо и его новое имя были переданы СМИ Южной Кореи президентом компании Est Security с согласия самого Тхэ. В интервью бизнесмен назвал южнокорейское имя Тхэ, а тот сегодня сам объявил его.

По словам перебежчика, он обнародовал своё имя, так как решил принять участие в парламентских выборах. Кандидаты в депутаты обязаны предоставить информацию о себе при регистрации. Тхэ будет баллотироваться от оппозиционной Объединённой партии будущего, которая, кстати, сама сегодня поменяла название, существовав ранее как Партия свободной Кореи. "Я думал над тем, чтобы поменять имя на своё первоначальное и баллотироваться под ним. Но этот процесс займёт значительное время, которого у меня нет в связи с начинающейся предвыборной кампанией. В результате я баллотируюсь под тем именем, которое выбрал в декабре 2016 г. после приезда на Юг. Меня зовут Тхэ Гу Мин", - сказал бывший высокопоставленный дипломат КНДР.

Некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности перебежчика. Теперь его имя и мобильный телефон, а также прочие данные известны Северной Корее. В предвыборной кампании он вынужден будет участвовать в многочисленных мероприятиях. Если судить по слухам, то руководство КНДР очень болезненно восприняло известие о его побеге, назвав предателем. Насколько известно, в Пхеньяне также очень негативно относятся к выбранной Тхэ деятельности, так как тот не скрывает своей антисеверокорейской направленности и желание добиться отстранения руководства КНДР от власти. Сам Тхэ говорит, что знает о потенциальных опасностях, но принимает их и готов идти до конца. Его практически всегда сопровождают два телохранителя.