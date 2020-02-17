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17.02.2020 / 20:20
Часы
Текст: Оксана Бугрименко

Жить в моменте: рекламная кампания Tudor с Дэвидом Бекхэмом

Дэвид Бекхэм в рекламной кампании часов Tudor. Фото: Tudor
Дэвид Бекхэм в рекламной кампании часов Tudor. Фото: Tudor

Футболист, бизнесмен и просто красавец Дэвид Бэкхем, амбассадор швейцарской часовой марки Tudor с 2017 года, снялся в новой рекламной кампании бренда вместе с норвежской сноубордисткой Хьерсти Буос, завоевавшей бронзу на Олимпийских играх. Вместе и по отдельности они появляются на альпийском горнолыжном склоне.

Хьерсти Буос и Дэвид Бекхэм. Фото: Tudor

Слоган рекламной кампании "Решиться жить настоящим моментом" и слоган бренда "Рожден, чтобы осмелиться" отражают направление, которое задал марке ее основатель (больше известный как основатель Rolex) Ганс Вильсдорф: часы Tudor должны выдерживать экстремальные условия, ведь они созданы для отважных людей. Считалось, что Tudor обладает качеством и надежностью Rolex, но по более доступной цене.

Дэвид Бекхэм. Фото: Tudor

На запястье Бекхэма часы Black Bay P01, продолжающие традиции прототипа, разработанного в конце 1960-х для американских ВМС.

Black Bay P01 на руке Бекхэма. Фото: Tudor

Часы Black Bay P01 оснащены мануфактурным калибром Tudor с кремниевой пружиной баланса и 70-часовым запасом хода. Именно эта модель получила "Золотую стрелку" на последнем Женевском Гран-при высокого часового искусства, самом авторитетном конкурсе часовщиков, в номинации "Вызов".

Black Bay P01, приз Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2019 в номинации "Вызов". Фото: Tudor

На Хьерсти Буос черные часы линии Black Bay с ободком оттенка бургунди - это дайверская модель в винтажном стиле.

Хьерсти Буос. Фото: Tudor

Отметим, что дайверская модель не обязательно предполагает подводные погружения: такие часы рассчитаны на любые экстремальные условия - это перепады давления, температуры и прочие "стрессовые" для механизма показатели.

Black Bay с ободком оттенка бургунди, дайверская модель в винтажном стиле на тканевом ремешке. Фото: Tudor
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