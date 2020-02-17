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17.02.2020,  
14:59
Текст:  Тимур Алимов

Дорога к победе: что рассказывал шофер Жукова о поездках на фронт

В сентябре 1941 года личным водителем тогда еще генерала Георгия Жукова был назначен Александр Бучин. Шофер-разведчик первого класса Наркомата госбезопасности работал в "группе обслуживания" полководца, а за день до назначения, находясь на переднем крае обороны, сумел благополучно вывести машину с генералом Кокоревым из-под внезапно начавшегося воздушного налета.
Фото: Липскеров Георгий / ТАСС Фото: Липскеров Георгий / ТАСС
Фото: Липскеров Георгий / ТАСС
Фото: Фотохроника ТАСС
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С Жуковым Александр Бучин проработал почти семь лет и проехал более 170 тысяч километров.

- Поначалу возил маршала Победы по фронтовым дорогам на полноприводной "эмке" - ГАЗ-61. Отличный был внедорожник, пролезал там, где и трактора пасовали, но по части комфорта подкачал. Даже отопления в машине не было. Зимой, отправляясь в дальнюю поездку, приходилось надевать тулуп, валенки, - приводит воспоминания водителя "Армейский стандарт".

В декабре 1941-го получил в пользование "Хорьх" - мощный вездеход пылился в гараже среди автомобилей бывшего германского посольства. На этом автомобиле Жуков и его водитель едва не погибли.

- Чуть не угробились, когда "Хорьх" на полной скорости попал на обледеневший участок шоссе. Как уж я умудрился тогда выровнять завилявшую по гололеду машину - до сих пор удивляюсь, - рассказывал Александр Бучин.

Были и другие случаи, когда спастись удалось лишь чудом.

- Возвращаясь из армии Баграмяна, чуть к немцам не угодили. Штабной капитан-проводник напутал и вывел наш кортеж прямехонько на нейтральную полосу. Георгий Константинович первым сориентировался тогда, что к чему. Велел мне остановиться и поворачивать назад. А под Курском заехали ненароком в зону наступления немецких танков, пришлось из-под обстрела задним ходом выбираться, - вспоминал водитель.

Сам Георгий Жуков, как и многие военачальники того времени, практически не владел водительскими навыками. Но, по словам Бучина, "ездить с ветерком" любил, однако и о безопасности никогда не забывал.

После "Хорьха" маршал пересел на американский "Виллис" с самодельным фанерным кузовом. А осенью 1944 года в распоряжение Жукова выдали, как бы сейчас сказали, автомобиль премиум-класса из числа трофеев.

Фото: Wikimedia.org
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- Начальник охраны Бедов посоветовал присмотреть для Георгия Константиновича какую-нибудь из машин, оставшихся в гараже немецкого военного атташе во взятой недавно нами Софии. Я выбрал бронированный "Мерседес" - пятитонная махина могла на шоссе запросто разгоняться до 200 километров в час! Кстати, именно на этом "Мерседесе" я привез Жукова в только что взятый Берлин. А вот на торжественную церемонию подписания Акта о капитуляции гитлеровской Германии мы отправились на другом автомобиле - на "Паккарде", - рассказывал водитель.

После увольнения в начале 1948 года Александр Бучин работал на междугородных автобусных линиях, а в пенсионном возрасте перешел в "Совтрансавто" - возил фуры в Польшу, Австрию, Италию. На пенсию он вышел лишь в 75 лет, в 1992-м. Маршальского водителя не стало в 2009 году.

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