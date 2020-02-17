Движение к нормальной жизни

Возобновление грузового сообщения с другими странами свидетельствует о том, что Китай справляется с эпидемией. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Второе: грузовой поезд Китай-Европа с 41 контейнером отправляется из города Чжэнчжоу провинции Хэнань в Центральную Азию. Это свидетельствует о возобновлении нормального движения железнодорожного состава Китай-Европа.

Эти два события показали, что Китай отстаивает принцип открытости и прозрачности, укрепляет сотрудничество с международным сообществом в предотвращении эпидемии и ее контроле и прилагает все усилия для возобновления нормальной экономической и социальной деятельности. Поведение Китая нацелено не только на защиту интереса народа, но и на обеспечение глобальных задач. Это опровергает утверждения неких личностей о так называемой "теории разъединения".

Согласно последним данным, 16 февраля в регионах континентальной части Китая вне провинции Хубэй было зарегистрировано 115 новых подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, этот показатель снижался 13 дней подряд. Сейчас число подтвержденных случаев за границей Китая меньше одного процента от общего числа зараженных. Как сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейисус, Китай принципиальным образом обуздал распространение эпидемии, за что заплатил огромной ценой, но выиграл время для других стран.

Еще в самом начале вспышки заболевания США первыми вывезли персонал своего консульства из Уханя, невзирая на предложение ВОЗ, ввели всесторонние ограничения в отношении въезда граждан КНР на свою территорию. Некоторые западные СМИ и известные политиканы безосновательно обвиняют и резко высказываются по поводу всемерных усилий Китая в борьбе с эпидемией и вновь пропагандируют так называемую "теорию разъединения".

В эпоху глобализации нет более нереалистичных и нелепых аргументов, чем "теория разъединения". После крупнейших в истории вспышек инфекций, таких как лихорадка Эбола, респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS) и свиной грипп H1N1, неужели поклонники "теории разъединения" так и не поняли, что проблемы общественного здравоохранения носят глобальный характер и будут разрешены лишь усилиями всего мирового сообщества.

В период эпидемии нельзя заботиться только о собственном благополучии и создавать "островковый эффект", а также нельзя гнаться за неблаговидными политическими целями и усовершенствовать лишь самого себя в нравственном отношении. В противном случае, и без того напряженная ситуация будет обостряться еще больше.

В настоящее время Китай является одним из крупнейших в мире производственных центров и обладает преимуществами в глобальной производственной цепочке. Так что условий для крупномасштабного переноса производственных цепочек из Китая за границу не наблюдается в краткосрочной перспективе. В этом контексте все больше стран и регионов мира предпочитают прилагать совместные с Китаем усилия, чтобы преодолеть временные трудности. Сейчас руководители более 160 стран и международных организаций выразили соболезнования и поддержку всему китайскому народу в связи с трагическими последствиями эпидемии коронавируса.

Эпидемия не имеет границ. "Теория разъединения" противоречит глобальному консенсусу. Только укрепление международного сотрудничества и отказ от предрассудков будут способствовать скорейшему достижению победы в этой тяжелой борьбе.