ЕС включил в санкционный список еще восемь человек и две компании из Сирии

Брюссель в рамках санкций против сирийских властей добавил в черный список еще 8 человек и 2 компании. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - отмечается в тексте сообщения.

В Совете ЕС также пояснили, что теперь в санкционном списке находятся 277 человек и 71 организация. Сами санкции, помимо заморозки активов и запрета на въезд, также включают и нефтяное эмбарго, инвестиционные и экспортные ограничения.

Напомним, что ЕС ввел санкции против Сирии в 2011 году, каждый год их пересматривают. В следующий раз это должно произойти до 1 июня.