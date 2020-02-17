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17.02.2020 17:10
Рубрика: В мире

ЕС включил в санкционный список еще восемь человек и две компании из Сирии

Текст: Диана Ковалева

Брюссель в рамках санкций против сирийских властей добавил в черный список еще 8 человек и 2 компании. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

Фото: AP Photo
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"Сегодня Совет ЕС добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - отмечается в тексте сообщения.

В Совете ЕС также пояснили, что теперь в санкционном списке находятся 277 человек и 71 организация. Сами санкции, помимо заморозки активов и запрета на въезд, также включают и нефтяное эмбарго, инвестиционные и экспортные ограничения.

Напомним, что ЕС ввел санкции против Сирии в 2011 году, каждый год их пересматривают. В следующий раз это должно произойти до 1 июня.

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