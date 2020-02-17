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Филипп Киркоров прокомментировал конфуз с Ди Каприо на "Оскаре"

Поп-музыка
    17.02.2020, 11:36
Текст:   Олег Усков

Человек-праздник Филипп Киркоров среагировал на ситуацию, которую отечественные СМИ представили как "скандал". А именно: Филипп Бедросович на минувшем вручении премии "Оскар" сделал селфи с Брэдом Питтом, получившим свою первую актерскую статуэтку, но вот Лео ему-де отказал в милости.

Фото: instagram.com/ kira_shine_
У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга

В эфире НТВ артист слухи о "скандале" развеял, уточняя, что даже не пытался сделать фото с актером.

"Кто-то запустил слухи, что Леонардо Ди Каприо отказался со мной сфотографироваться. У меня даже не было никаких попыток", - сообщил певец. Продолжив: "Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно?".

В заключении Филипп Бедросович заметил, что уже привык к тому, что про него распускают сплетни и разного рода "нелепую информацию". И пусть это всё лежит теперь грузом на совести злопыхателей.

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