Филипп Киркоров прокомментировал конфуз с Ди Каприо на "Оскаре"

Человек-праздник Филипп Киркоров среагировал на ситуацию, которую отечественные СМИ представили как "скандал". А именно: Филипп Бедросович на минувшем вручении премии "Оскар" сделал селфи с Брэдом Питтом, получившим свою первую актерскую статуэтку, но вот Лео ему-де отказал в милости.

В эфире НТВ артист слухи о "скандале" развеял, уточняя, что даже не пытался сделать фото с актером.

"Кто-то запустил слухи, что Леонардо Ди Каприо отказался со мной сфотографироваться. У меня даже не было никаких попыток", - сообщил певец. Продолжив: "Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно?".

В заключении Филипп Бедросович заметил, что уже привык к тому, что про него распускают сплетни и разного рода "нелепую информацию". И пусть это всё лежит теперь грузом на совести злопыхателей.