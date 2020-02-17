Глава МИД ПНС Ливии заявил о недовольстве действиями Турции

Министр иностранных дел Временного правительства Ливии (Правительства национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа) Абдулхади аль-Хувейдж заявил 17 февраля, находясь с визитом в Москве, что "в настоящее время идет неприкрытое вмешательство в дела Ливии со стороны Турции". Об этом он сказал на полях IX Ближневосточной конференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Институтом востоковедения РАН. Речь идет об одобренном парламентом Турции в начале января решении отправить турецкие войска для поддержки ПНС.

По словам аль-Хувейджа, "есть страны, которые организуют мирные переговоры. Это Алжир, Марокко, Египет, ОАЭ, Африканский союз. Такой подход мы приветствуем, он помогает потушить пожар войны".

Однако, отметил министр, "мы были поражены турецкой риторикой. Они говорят о своем "беспокойстве" за Ливию, но их беспокойство не решит наших проблем. Сначала надо выслушать все стороны, а потом принимать решения. И мы отвергаем турецкое вмешательство".

Аль-Хувейдж также подчеркнул, что "Ливия скоро освободится, мы создадим правительство национального единства, и все это благодаря нашей сильной армии. Затем пройдут выборы. Мы хотим, чтобы дети могли ходить в школу и их не похищали, чтобы девушка могла ходить в университет ничего не опасаясь. И мы верим в Россию, которая всегда играла позитивную роль в мире".

Абдулзади аль-Хувейдж примет участие в нынешней Ближневосточной конференции клуба "Валдай".