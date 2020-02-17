Новости

Под Панамским каналом запустят метро 17:54
Глава МИД ПНС Ливии заявил о недовольстве действиями Турции 17:51
Найдена 1000-летняя гробница могущественного клюнийского ордена 17:50
Спасатели помогли московским родителям открыть квартиру, где остались дети 17:45
МИД: Оружейные планы США навредят системе безопасной деятельности в космосе 17:36
ФК "Сочи" объявил о переходе Кокорина 17:19
Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства 17:16
ЕС включил в санкционный список еще восемь человек и две компании из Сирии 17:10
Лукашенко поздравил борцов с медалями чемпионата Европы 17:10
Сапковский: Чернокожие эльфы и Геральт-женщина - это нормально 17:05
Британцы с круизного лайнера Diamond Princess требуют вернуть их домой 17:01
Российскую Renault Arkana будут выпускать и в Китае 17:00
"Железная бабушка" из Перми стала двукратной чемпионкой мира по зимнему плаванию 16:53
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро 16:53
В Прикамье декорации фильма "Сердце Пармы" станут туробъектом 16:45
МИД назвал пережитками прошлого санкции ЕС против Беларуси 16:39
В Тольятти в земле рядом с жилыми домами нашли могильные фото 16:35
В Петербурге в музее Суворова откроется выставка "Мундиры и судьбы»" 16:32
Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона 16:29
Совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина в "Сочи" 16:27
СМИ: Отстранены украинские прокуроры, расследовавшие дело о крушении MH17 16:25
Коалы и другие эндемики Австралии, сильнее всего пострадавшие от пожаров 16:25
Суд назначил длительные сроки банде за убийство двоих москвичей 16:16
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу 16:03
Видео: в Индии корова задала трепку девушкам на скутере 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 17:50
Рубрика: Общество

Найдена 1000-летняя гробница могущественного клюнийского ордена

Текст: Денис Передельский
Фото: Severine Baudin / INRAP Фото: Severine Baudin / INRAP
Фото: Severine Baudin / INRAP

Французские археологи при проведении раскопок во дворе Высшей национальной школы искусств Дижона обнаружили около двадцати средневековых захоронений, включая таинственную антропоморфную гробницу.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Раскопки проводятся в городе Дижоне, они стартовали в ноябре 2019 года.

На их месте планировалось новое строительство. Однако сроки его начала пока перенесены. Дело в том, что археологи обнаружили уже около двадцати частично сохранившихся захоронений. Кстати, стройплощадка расположена недалеко от средневекового монастыря.

Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia de Mexico
Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона

Вероятно, захоронения относились к монастырскому кладбищу. Особое внимание археологов привлекла гробница, в которой был обнаружен антропоморфный саркофаг, то есть гроб, выполненный в виде человеческой фигуры.

Стены этого погребения были укреплены раствором. Ничего подобного в данном регионе раньше не находили. Помимо человеческих останков в гробнице были обнаружены остатки ткани, которые уже направлены на лабораторный анализ. Проведенная радиоуглеродная датировка относит эту гробницу к XI-XII векам нашей эры.

Эта эпоха соответствует расцвету монастыря Святого Бениньи, который был связан с клюнийским орденом. Это был католический монашеский орден, образованный вокруг бенедиктинского аббатства Клюни в Бургундии.

Само аббатство было основано герцогом Вильгельмом Аквитанским, а силу клюнийский орден обрел сразу после проведения церковной реформы. Аббатство Клюни сразу было передано под прямое покровительство папы римского, поэтому на него не могли повлиять ни светские власти, включая короля, ни местный епископ.

В этой связи изучение антропоморфного захоронения вызывает большой интерес у археологов - возможно, современное оборудование позволит установить личность погребенного. Не исключено, что это был человек из высшего круга клюнийского ордена.

Впрочем, интерес вызывают и другие погребения. Большинство останков были найдены в небольших погребальных камерах, которые были возведены с использованием дерева и камня, а также известняковых плит.

Ученые раскрыли тайну найденного в центре Севастополя тоннеля
Найдены останки легионеров, погибших при вторжении в Британию
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам