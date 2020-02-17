Найдена 1000-летняя гробница могущественного клюнийского ордена

Французские археологи при проведении раскопок во дворе Высшей национальной школы искусств Дижона обнаружили около двадцати средневековых захоронений, включая таинственную антропоморфную гробницу.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Раскопки проводятся в городе Дижоне, они стартовали в ноябре 2019 года.

На их месте планировалось новое строительство. Однако сроки его начала пока перенесены. Дело в том, что археологи обнаружили уже около двадцати частично сохранившихся захоронений. Кстати, стройплощадка расположена недалеко от средневекового монастыря.

Вероятно, захоронения относились к монастырскому кладбищу. Особое внимание археологов привлекла гробница, в которой был обнаружен антропоморфный саркофаг, то есть гроб, выполненный в виде человеческой фигуры.

Стены этого погребения были укреплены раствором. Ничего подобного в данном регионе раньше не находили. Помимо человеческих останков в гробнице были обнаружены остатки ткани, которые уже направлены на лабораторный анализ. Проведенная радиоуглеродная датировка относит эту гробницу к XI-XII векам нашей эры.

Эта эпоха соответствует расцвету монастыря Святого Бениньи, который был связан с клюнийским орденом. Это был католический монашеский орден, образованный вокруг бенедиктинского аббатства Клюни в Бургундии.

Само аббатство было основано герцогом Вильгельмом Аквитанским, а силу клюнийский орден обрел сразу после проведения церковной реформы. Аббатство Клюни сразу было передано под прямое покровительство папы римского, поэтому на него не могли повлиять ни светские власти, включая короля, ни местный епископ.

В этой связи изучение антропоморфного захоронения вызывает большой интерес у археологов - возможно, современное оборудование позволит установить личность погребенного. Не исключено, что это был человек из высшего круга клюнийского ордена.

Впрочем, интерес вызывают и другие погребения. Большинство останков были найдены в небольших погребальных камерах, которые были возведены с использованием дерева и камня, а также известняковых плит.